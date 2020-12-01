Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 21 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 21 yabancı uyruklu yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Akdoğan Mahallesi'nde 12'nci Piyade Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 21 kişi tespit etti.
Şehit Üsteğmen Fahrettin Çoban Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 21 kişi, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Gözaltına alınanların işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sınır Güvenliği
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