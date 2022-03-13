İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini söyledi.

Kıymetli İstanbullular;



14 Mart Pazartesi (Yarın)

’dan itibaren



Motosiklet

Elektrikli scooter ve

Motokuryelerin



Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR



Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/CI1iWxA8Wr — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2022

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi'den (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum" dedi.