Yarından itibaren motosikletlerin trafiğe çıkmalarına izin verilecek
İstanbul Valisi Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkmalarına izin verileceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini söyledi.
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2022
14 Mart Pazartesi (Yarın)
’dan itibaren
Motosiklet
Elektrikli scooter ve
Motokuryelerin
Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR
Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/CI1iWxA8Wr
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi'den (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum" dedi.
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