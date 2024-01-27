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Türkiye
İHA 27.01.2024 11:35

Yarım milyon liralık dolandırıcılığı polis engelledi

İstanbul Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "Terör örgütüne para gönderdiniz." yalanıyla bir kadından para istedi. Evdeki yaklaşık yarım milyon doları dolandırıcılara göndermek isteyen kadına polis müdahale etti.

Yarım milyon liralık dolandırıcılığı polis engelledi

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Türk vatandaşı T.N. isimli kadının evinde oturduğu sırada bilinmeyen bir numara tarafından arandı. Karşı taraftan kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şahıslar kadına, eşinin ve kendisinin kim olduğunu bildiklerini, terör örgütüne para gönderdikleri için vatandaşlıklarının iptal edildiğini söyledi.

Duydukları karşısında korku içinde panik olan kadın ne yapacağını bilemezken şüpheliler, evdeki tüm parayı toplayıp altınlarını en yakın kuyumcuda bozdurmasını istedi. Dışarı çıkarak söyleneni yapan kadın, dolandırıcıların söyledikleri hesap numarasına yaklaşık yarım milyon lirayı göndermek üzere bankaya gitti. O sırada Pendik’deki çalıştığı işyerinden eşini arayan A.N. ise telefonun sürekli meşgul çaldığını fark etti.

En sonunda telefonu açan eşi, ona bankada sıra beklediğini ve olayın hayat memat meselesi olduğunu söyleyince A.N. durumdan şüphelendi. Evdeki kardeşini arayarak paralarını kontrol etmesini isteyen adam paranın yerinde olmadığını öğrenince ortada dolandırıcılık olduğunu anlayıp polisi aradı.

Konuyu ihbar eden A.N, işyerinden Esenyurt’ta doğru yola koyulurken aynı dolandırıcılar, adamı arayıp polis olduklarını ve Fatih Emniyet’e gitmesi gerektiğini söyledi. A.N. şahıslara inanmazken konu ile ilgili harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri kadını arayarak uyardı.

Çiftin parası dolandırıcıların hesabına geçmeden bankaya gelen ekipler, kadının yanına giderek durumu engelledi.

Olay sonrası çift, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kıraç Polis Merkezi’ne giderek dolandırıcı şahıslar hakkında şikayette bulundu.

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İstanbul Dolandırıcılık
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