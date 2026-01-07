Duman 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.01.2026 13:50

Yargıtay'dan 7 kez motor arızası veren otomobil için "gizli ayıp" kararı

Sıfır kilometre olarak satın alınmasının ardından 7 kez motor arızası veren otomobili "gizli ayıplı" sayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

Yargıtay'dan 7 kez motor arızası veren otomobil için "gizli ayıp" kararı

Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, 2021'de bayiden sıfır otomobil satın aldı.

Bir müddet sonra sorun çıkarmaya başlayan otomobil, 10 ay içinde 7 kez "motor arızası" şikayetiyle yetkili servise götürüldü.

Kontrollere rağmen arızanın tespit edilememesi üzerine vatandaş, hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesini bayiden istedi ancak bu talebi karşılanmadı.

Bunun üzerine vatandaş, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle Ankara 8. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

Dava dilekçesinde, seyir halindeyken aniden araç içi elektriğin kesildiğini ve motorun durduğunu belirten vatandaş, "Aracın çalıştırılması için yeniden kontak anahtarının kapatılıp açılması gerekiyor. Bu durum benim açımdan katlanılabilecek hal olmaktan çıktı." ifadelerini kullandı.

Davalı şirket ise arızanın kullanım hatasından kaynaklandığını öne sürerek, davanın reddini istedi.

Can ve mal güvenliği için tehlike

Davacıyı haklı bulan Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Araçla ilgili alınan iki farklı bilirkişi raporunda, arızanın imalat kaynaklı olduğunun tespit edildiği bildirilen mahkeme kararında, "Gizli ayıplı sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği" vurgulandı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Otomobilin, elektrik aksamında yaşanan arızalardan dolayı gizli ayıplı olduğuna dikkati çekilen Yargıtay kararında, mekanik-elektronik onarımının tek başına yeterli olmayacağı ifade edildi.

Kararda, söz konusu arızanın tekrar yaşanması durumunda hem davacının hem de kamunun can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşebileceği belirtildi.

ETİKETLER
Yargıtay Otomotiv
Sıradaki Haber
Yalova'da bir avukat uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:06
TİHEK'ten ayrımcılık yapanlara 2025'te 9,8 milyon lira ceza
14:01
Kıymetli Maden Ticaret Sistemi'ne yeni düzenleme
13:50
Yalova'da bir avukat uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
13:52
3 isim daha AK Parti'ye katıldı
13:25
Tarım sayımının yüzde 90'ı tamamlandı
14:07
Bakan Göktaş'tan doğum izni açıklaması: 16 haftayı 24 haftaya çıkarmayı önerdik
Hakkari'de kar nedeniyle seralar çöktü
Hakkari'de kar nedeniyle seralar çöktü
FOTO FOKUS
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ