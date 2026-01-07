Duman 12.1ºC Ankara
AA 07.01.2026 13:42

Yalova'da bir avukat uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Yalova'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Yalova'da bir avukat uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H., icra dosyasının bulunduğu iddiasıyla kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek istedi.

Görüşme sırasında çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a ateş etti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibi tarafından yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Daha sonra jandarma, zanlı H.H'yi polise teslim edildi.

Ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

