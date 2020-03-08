15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan Türkiye genelindeki tüm davaların temyiz incelemesi yapılıyor. Bu suçlarla ilgili ayrıntılara da gerekçeli kararlarda yer veriliyor.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi verdiği kararlarla FETÖ üyeliğinde kriterleri belirledi. Örgütün gerçek amacını bilenler ile bağlılıkları devam edenlere vurgu yapıldı.

Kararda "FETÖ'nün gerçek amacını bilerek hiyerarşisine dahil olan için suç tarihi bakımından bir milat söz konusu değil." denildi. "Yapıyı cemaat zannederek yer alanlar, ancak örgüt olduğunu ortaya koyan olaylar ortaya çıkmasından sonraki tarihlerde örgüte bağlılıkları devam ediyorsa cezai yönden sorumlu olurlar" ifadelerine yer verildi.

16. Ceza Dairesi kararlarında FETÖ'nün kuruluş yapısı, amacı, örgütün bütün işlemlerinin gizli yürütüldüğü gibi ayrıntılar aktarıldı.

Örgütün dikey yapılanma şeklinde çalıştığı belirtildi. FETÖ'nün 7 katlı ihanet piramidine de yer verildi:

Birinci kat, halk tabakası

"Örgüte fiili ve maddi destek sağlayanlardan oluşur."

İkinci kat, sadık tabaka

"Bunlar, örgüt sohbetlerine katılır, az veya çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir."

Üçüncü kat, ideolojik örgütlenme tabakası

"Örgüt ideolojisini benimseyen ve ona bağlı çevresine propaganda yapan kişilerden oluşur."

Dördüncü beşinci ve altıncı kattaki örgüt üyelerinin her bir derecede gizli kalmasına daha çok riayet edildiği ve örgütteki yükselişi tanımlandı. Örgütün kurmay tabakasının 7. katta yer aldığına dikkat çekildi.

Yedinci kat, kurmay tabaka

"Örgüt lideri tarafından doğrudan seçilen 17 kişiden oluşan örgütün en seçkin kesimidir."

Bu tabakalar dışında yer alan alt tabaka da "Örgüte sempati besleyen, faaliyetler illegal olsa bile destekleyenler" şeklinde tanımlandı.