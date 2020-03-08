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MİT mensuplarının deşifre edilmesi soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı
MİT mensuplarının kişisel bilgilerini deşifre ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Yeniçağ ve Yeni Yaşam Gazetelerinden 3 isim İstanbul'da tutuklandı.
Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Burada, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 ismin tutuklanmasına karar verildi.
Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser, soruşturma kapsamında daha önce mahkemece serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine, haklarında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarılmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında Oda TV yöneticileri Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile Muhabir Hülya Kılınç da daha önce tutuklanmıştı.
Etiketler: Murat Ağırel Ferhat Çelik Aydın Keser oda tvSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 21:40
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