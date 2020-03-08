Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Burada, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 ismin tutuklanmasına karar verildi.

Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser, soruşturma kapsamında daha önce mahkemece serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine, haklarında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında Oda TV yöneticileri Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile Muhabir Hülya Kılınç da daha önce tutuklanmıştı.