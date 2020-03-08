Türkiye-Yunanistan sınırı günlerdir hareketli. Sığınmacılar, sınırı geçmek için bekleyişini sürdürürken, yaşananların en yakın tanığı gazeteciler de zor koşullarda haber nöbetinde.

Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara şiddet uyguluyor. Zaman zaman ateş açıp, masum insanları doğrudan hedef alıyor. O anlardan biri, sınır hattında görev yapan TRT World muhabiri Semir Sejfovic'in canlı yayınına yansıdı.

TRT World muhabiri, yayın sırasında kurşunlara hedef olmamak için kendini yere attı, zor da olsa yayını sürdürdü.

Yunan askerleri Halk TV kameramanı plastik mermiyle vurdu

Yunan güvenlik güçlerinin hedefi olan bir başka Gazeteci de Halk Televizyonu Kameramanı Yavuz Dönmez'di. Sığınmacılara müdahale eden Yunan askerlerini çeken Yavuz Dönmez, plastik mermiyle vuruldu. O anlarda kamerası kayıttaydı.

Dönmez, "İçeriye girdim çekim yapıyorum. Mültecilere müdahale ediyorlar, aşırı bir müdahale. Ben de bunu görüntülemek istedim. Kameramı çevirdim, silahını bana doğrulttu. Herhalde dedim korkutmak için yapıyor. Bir anda sıktı." dedi.

Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bugüne kadar 3 sığınmacı hayatını kaybetti, çok sayıda sığınmacı da yaralandı.