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Fenerbahçeli tribün liderinin cinayeti soruşturmasında 11 kişi gözaltında
[Fotoğraf: AA]
İki yıl önce öldürülen Fenerbahçe'nin tribün lideri Dadaş Mehmet lakaplı Mehmet Altunkaynak soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Polis, yeni iddialar üzerine 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Mehmet Altunkaynak, 2017'de Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıkarken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına sonucu hayatını kaybetti.
9 kurşunla öldürülen Altunkaynak'ın cinayetiyle ilgili İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Fenerbahçe tribünlerinin tanınmış isimlerinden olan "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Mehmet Altunkaynak dadaş tribün lideri FenerbahçeSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 18:36
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