Mehmet Altunkaynak, 2017'de Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıkarken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına sonucu hayatını kaybetti.

9 kurşunla öldürülen Altunkaynak'ın cinayetiyle ilgili İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Fenerbahçe tribünlerinin tanınmış isimlerinden olan "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.