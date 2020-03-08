Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, halk sağlığı ve güvenliği noktasında vatandaşlardan gelecek geri bildirimin son derece önemli olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, Alo 174 Gıda İhbar Hattı'nın yanı sıra, 0 501 174 0 174 numaralı Watsapp İhbar Hattının da artık devrede olduğunu belirtti.

Bu hatta iletilen başvurular anında değerlendirilecek ve gıda sahtekarlarına işlem yapılacak.

