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Whatsapp gıda ihbar hattı devrede
[Fotoğraf: Getty ]
Gıda güvenliği için Whatsapp Şikayet Hattı hizmete girdi. İhbar hattının numarası 0 501 174 0 174.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, halk sağlığı ve güvenliği noktasında vatandaşlardan gelecek geri bildirimin son derece önemli olduğunu söyledi.
Bakan Pakdemirli, Alo 174 Gıda İhbar Hattı'nın yanı sıra, 0 501 174 0 174 numaralı Watsapp İhbar Hattının da artık devrede olduğunu belirtti.
Bu hatta iletilen başvurular anında değerlendirilecek ve gıda sahtekarlarına işlem yapılacak.
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