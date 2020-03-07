ABD'li şirket Amazon, gribe karşı çözüm üretmek üzere "Ancak" adlı bir çalışma gurubu oluşturdu.

Almanca "sağlıklılık" anlamına gelen Gesundheit projesinin gribe karşı kesin koruma sağlayacak bir aşı geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Bilim insanları basit soğuk algınlığı şeklinde kendini gösteren gribe karşı etkili bir aşı geliştirmek için 1950'lerden bu yana çalışmalar yürütüyor ancak gribe yol açan rinovirüslerin 160'dan fazla türü olması ve bunların zaman içinde mutasyona uğrayarak ilaçlara dirençli hale gelmesi sebebiyle yüzde yüz etkili bir aşı geliştirmek mümkün olmuyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünya genelinde 5 milyon kişi gribe yakalanırken, 650 bini hastalığa bağlı nedenlerle yaşamını yitiriyor.