Çocuklar dünya gündeminde yerini koruyan koronavirüs hakkında hemen her gün bir şeyler duyuyor. Ölümcül virüs kimi zaman çocukları korkutabiliyor. Bu nedenle hastalığın çocuklara doğru bir şekilde anlatılması da büyük önem taşıyor. Hastalığı çocuklara anlatmak da ebeveynlere düşüyor.

Bazı anne babalar ise koronavirüs hakkında konuşmaktan kaçınabiliyor. Uzmanlar virüsü çocuklara doğru bir şekilde anlatmanın önemine dikkat çekiyor.

[Grafik: Hafize Yurt]

Virüs hakkında bilgi edinmek önemli

Uzman Psikolog Nihal Arvas Yanık, öncelikle ailenin kendi kaygısını kontrol altına alması gerektiğini söyleyerek, "Çünkü kriz yönetme becerisi çok önemli. Eğer anne ve baba bu durumda çok kaygılanırsa, çocuk da kaygılanacaktır. Benim baş edemeyeceğim bir şey var, hatta ebeveynlerimin de baş edemeyeceği bir durum var diye düşünecektir" dedi.

Koronavirüs hakkında bilgi edinmek virüsten korunma açısından da önem taşıyor.

Haber: Seda Şahin

Kamera: Nurullah Soran