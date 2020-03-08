Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Aliağa ilçe teşkilatının 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

[Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her Türk vatandaşı için bir fidan dikileceğini söyledi. Fotoğraf: AA]

"Her Türk vatandaşı için bir fidan dikeceğiz"

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl başlatılan ağaç dikme kampanyasını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ağaç dikme kampanyasında bir günde 4 saat içersinde 2 Guinness rekoru kırdık. 1 noktada 4 milyon vatandaşımızla birlikte, 13 noktada 8 milyon fidanı bir günde toprakla buluşturduk. Bu sene de şöyle bir hedef koyduk kendimize; 83 milyon fidanı yani her Türk vatandaşı için bir fidanı dikeceğiz. 83 milyon fidanla inşallah tüm Türkiye'de herkes için bir fidan bu sene dikmiş olacağız."

