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Bakan Pakdemirli: 83 milyon fidan dikilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020'de 83 milyon Türk vatandaşı adına 83 milyon fidan dikeceklerini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Aliağa ilçe teşkilatının 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.
[Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her Türk vatandaşı için bir fidan dikileceğini söyledi. Fotoğraf: AA]
"Her Türk vatandaşı için bir fidan dikeceğiz"
Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl başlatılan ağaç dikme kampanyasını hatırlatarak, şunları söyledi:
"Ağaç dikme kampanyasında bir günde 4 saat içersinde 2 Guinness rekoru kırdık. 1 noktada 4 milyon vatandaşımızla birlikte, 13 noktada 8 milyon fidanı bir günde toprakla buluşturduk. Bu sene de şöyle bir hedef koyduk kendimize; 83 milyon fidanı yani her Türk vatandaşı için bir fidanı dikeceğiz. 83 milyon fidanla inşallah tüm Türkiye'de herkes için bir fidan bu sene dikmiş olacağız."
Etiketler: tarım ve orman bakanı Fidan Bekir Pakdemirli ağaçSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 21:52
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