İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Gençlere İlham Veren İsimler" projesinin ikincisi Nobel Barış Ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman'ın katılımıyla Üsküdar’da gerçekleştirildi.

Yemenli Aktivist Karman, gençlerle tecrübelerini paylaştı

Karman, Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu belirterek kadınlar gününe değindi:

"Özellikle özgürlük, adalet ve demokrasi için mücadele veren Suriye'deki ve Yemen'deki başta olmak üzere tüm bu acı çeken ve mücadele eden kadınların gününü kutluyorum."

"Zulme sessiz kalınırsa insanlar kaçmaya devam edecektir"

Tevekkül Karman'ın gündeminde Suriye'deki mülteciler de vardı.

Zulme sessiz kalınırsa insanların kaçmaya devam edeceğini belirten Karman, "Burada mülteci krizini başlatan şey; Suriye halkının barışçıl bir şekilde yaptığı gösterilere karşı Esed rejiminin insanlar üzerinde zulüm yapması, neredeyse yarım milyon insanı öldürmesi, 10 milyon insanı yerinden etmesi ve bunlara karşı uluslararası toplumun Avrupa'nın hiçbir şekilde sesini çıkarmaması. İnsanlar vatanlarında zulme uğrayıp ateş altında kaldıklarında ne yapmaları bekleniyordu?" dedi.

"Yunanistan'ın yaptığı uluslararası insan hakları sözleşmelerine karşı"

Yemenli gazeteci ve insan hakları savunucusu Karman, Yunanistan'ın mültecilere yaptığı müdahalelere de değindi. "Onlara karşı yaptıkları her müdahale uluslarası insan hakları sözleşmelerine karşı bir müdahaledir." diye konuştu.

Karman, konferansın sonunda sorulara cevap verdi. İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir tarafından plaket takdim edildi.

Yemenli aktivist, 2012 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilerek Tevekkül Karman adını aldı.