Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İstanbul Anadolu Adliyesi duruşma salonunda yaşananların, gerçekten yanlış ve üzücü olduğunu, hakimlerin önlerindeki işe bakmaları gerektiğini belirtti.

"Hakimin öndeki işine, dosyasına bakması gerekir"

Hakimin, önündeki dosyaları en doğru şekilde sonuçlandırmakla mükellef olduğunu vurgulayan Cirit, "Avukatın kılığıyla kıyafetiyle uğraşmaktansa kendi önündeki işine, dosyasına bakması, ona göre karar vermesi gerekir. Bizim öncelikli işimiz doğru, adil karar verebilmektir, kılık kıyafet meselesi değildir. Bu kılık kıyafet meselesinden ülkemiz geçmiş dönemlerde de çok çekti, yanlışlar yapıldı. Bunu da yanlış olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA