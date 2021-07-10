Kaza geçirmiş, yardıma muhtaç hayvanların imdadına yetişiyor. Onların güvenli şekilde hastaneye taşınmasını sağlıyor.

Konya'da yaralı sokak hayvanları "Canbulan" ile hayata tutunuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Hayvanlar için tam teşekküllü hayvan ambulansı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Özellikle şehir hayatında trafik kazalarıyla karşılaşan sokak hayvanlarının bir yerden bir yere nakli ve bu süre zarfında müdahalesi ile ilgili ciddi bir sorun var. Onun için bunu ortadan kaldırmak adına tamamen teşekküllü, hayvanlara göre dizayn edilmiş adeta bir hayvan ambulansı ortaya çıkarıldı" dedi.

Araçta gerekli tüm tıbbi cihazlar mevcut. Bu sebeple acil müdahaleler kolaylıkla yapılabiliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Canbulan'da gerekli tüm tıbbi cihazlar bulunuyor

Sahipsiz Hayvan Bakımevi Başhekimi Seyit Mehmet Dağ, Canbulan'ın içinde bulunan cihazlarla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Canbulan'ımızın içerisinde defibrilatör cihazı, oksijen vakum sistemi, mekanik ventilasyon ve aspirasyon cihazı, yoğun bakım kuvözü, hasta başı monitörü ve hayvana ilk müdahale yapılabilecek şekilde ilaçlar ve tıbbî malzemeler mevcuttur."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sokak hayvanlarına sıcak yuva bulunuyor

Türkiye'nin en büyük sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi de Konya'da bulunuyor.

Şehirde uygulanan "Gönüllü Hayvan Dostları Projesi" kapsamında bugüne kadar 5 binin üzerinde sokak hayvanı sahiplendirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]