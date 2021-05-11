Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 15:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da jandarma ekipleri, sahilde yaralı buldukları caretta caretta'yı tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bıraktı.
Jandarma ekipleri, Yumurtalık ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki sahilde başından yaralı kaplumbağa olduğu bilgisini aldı.
İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekibi, kuma batmış yaralı caretta caretta'yı buldu.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, yaralı hayvanı tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.
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