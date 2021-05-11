Jandarma ekipleri, Yumurtalık ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki sahilde başından yaralı kaplumbağa olduğu bilgisini aldı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekibi, kuma batmış yaralı caretta caretta'yı buldu.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, yaralı hayvanı tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.