Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 13:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çocuğun elinden cep telefonunu çaldı
İstanbul Şişli’deki bir giyim mağazasında çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Şişli’de bir giyim mağazasında yaşandı. Bir çocuğun elindeki cep telefonu çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayın gerçekleştiği mağazanın güvenlik kameralarını inceleyerek suçluyu tespit etti.
Polis, A.G. isimli şüpheliyi Şişli İnönü Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli "açıktan hırsızlık" suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, küçük çocuğun elindeki cep telefonunun çalınma anı kameraya yansıdı.
Etiketler: Hırsızlık
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