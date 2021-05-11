Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ hükümlüsü Niğde'de yakalandı
Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen U.A., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ
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