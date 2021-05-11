Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, kaçak yollarla yurt dışından getirilen ve sağlıksız ortamda üretilen yüklü miktardaki sporcu takviyesi, yağ yakıcı ve performans artırıcı ürünleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Fatih'te 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 189 bin 373 ürün ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

