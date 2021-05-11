Sanayi ile yerleşim yerlerinin iç içe geçtiği Dilovası’nda, Dil deresi üzerinde bulunan 3 kemerli ve 65 metre uzunluğundaki yaklaşık 500 yıllık taş köprü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Dilovası Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yenilenecek.

[Fotoğraf: DHA]

"Çok değerli bir eser"

Restorasyon çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Biz tarihimize sahip çıkıyoruz. Burası çok değerli bir eser. Dilovası sanayi kenti ama aynı zamanda tarih ve kültür şehri. Burası bir zamanlar İpek Yolu’nun geçtiği güzergahtı. İnşallah burada bulunan tarihi gün yüzüne çıkarıp halkımıza yeniden kazandıracağız" dedi.

"Türkiye’nin her tarafından buraya insanların geleceğini düşünüyoruz"

Hamza Şayir, tarihi hatırlattığından dolayı köprünün yanından geçerken bile ihtişamının ilgi çekici olduğunu, bu nedenle restorasyondan dolayı heyecan ve mutluluk duyduklarını belirtti.

"Burası bittiğinde insanlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Geçmişin izlerini taşıyor ve geçmişte de bu mimari eserlerin ne kadar sağlam ve güzel yapıldığını da görmüş oluyoruz. Sadece ilçemizin değil, Türkiye’nin her tarafından buraya insanların geleceğini ve bu güzel yapıyı göreceğini düşünüyoruz. Restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasını, eserimizi yeniden insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz."