Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Devrilen tırdaki yüzlerce tavuk telef oldu
[Fotoğraf: DHA]
Manisa’nın Kula ilçesinde, canlı tavuk yüklü tır, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tırdaki yüzlerce tavuk telef oldu.
Kula'dan Uşak'ın Eşme ilçesindeki tavuk işleme merkezine giden Mehmet G.'nin kullandığı canlı tavuk yüklü tır, Şeritli Mahallesi yakınlarında virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip, sürüklendi.
Kazada tırdaki kasalarda bulunan tavuklar yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yola savrulan yüzlerce tavuk telef oldu.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mimar Sinan'ın 5 asırlık eseri restore ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz