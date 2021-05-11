Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 14:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deniz salyası havadan takip ediliyor
Marmara Denizi'nde son dönemde artan deniz salyasına karşı havadan da gözlem yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin keşif uçağı, kirlilik bulunan bölgeleri tespit etmek için havalandı. TRT Haber ekibi, o keşif uçağındaydı.
İzmit Körfezi'nde deniz salyası, 3 Mayıs'ta etkili olmaya başlamıştı. O tarihten beri denizden 110 ton müsilaj temizlendi. Havadan yapılan son gözlemlere göre deniz salyası dağılmaya başladı.
Körfez havadan anbean takip ediliyor. Müsilaj olan sahiller belirleniyor, bölgeye deniz süpürgeleri yönlendiriliyor.
Deniz uçağıyla yapılan denetimlerde, İzmit Körfezi’ni ve Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz müsilajının poyrazın etkisiyle Marmara’nın batısına doğru seyrettiği ortaya çıktı.
Yoğun deniz salyası başka şehirlerde de kıyıdan uzaklaşıp Marmara açıklarına ilerliyor. Tekirdağ kıyılarında da müsilajın etkisi kayboldu. Bu durum balıkçıları sevindirdi.
Haber: Halit Yılmaz
Kamera: Deniz Kahraman
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