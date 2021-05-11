İzmit Körfezi'nde deniz salyası, 3 Mayıs'ta etkili olmaya başlamıştı. O tarihten beri denizden 110 ton müsilaj temizlendi. Havadan yapılan son gözlemlere göre deniz salyası dağılmaya başladı.

Körfez havadan anbean takip ediliyor. Müsilaj olan sahiller belirleniyor, bölgeye deniz süpürgeleri yönlendiriliyor.

Deniz uçağıyla yapılan denetimlerde, İzmit Körfezi’ni ve Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz müsilajının poyrazın etkisiyle Marmara’nın batısına doğru seyrettiği ortaya çıktı.

Yoğun deniz salyası başka şehirlerde de kıyıdan uzaklaşıp Marmara açıklarına ilerliyor. Tekirdağ kıyılarında da müsilajın etkisi kayboldu. Bu durum balıkçıları sevindirdi.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Deniz Kahraman