İskenderun'dan Adana yönüne giden İlhan Çetil yönetimindeki buğday yüklü tır, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

Tır, önce park halindeki boş akaryakıt tankerine daha sonra ihata duvarına çarparak durdu. Çalışanların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Çetil, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri de olası yangın ve patlama riskine karşı bir süre istasyonda önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.