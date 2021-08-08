Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Muğla'da yanan ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan orman görevlisinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteriyle hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

"Orman görevlimize acil şifalar diliyoruz"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Muğla'nın merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait arama kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yangınla mücadelede fedakarca görev yapan ve bu elim kazada yaralanan orman görevlimize acil şifalar diliyoruz."