Yurdun güneyinde geniş bir alana yayılan yangınlar, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Geriye sadece kararşmış toprak örtüsü kaldı.

Muğla Marmaris'te tarım ve hayvancılıkla geçinen Mehmet Durmaz da yangında hayvanlarını, ekinini yitirdi. Üretim sırasında kullandığı pek çok araç ve gereç de küle döndü.

"Her taraf ateş topu oldu"

Yangının her tarafı küle çevirdiğini söyleyen Mehmet Durmaz, "Marmaris Hisarönü Mahallesi'nde yaşıyorum. Yangın sırasında buradaydım ama hiçbir şekilde müdahale şansımız olmadı. Ateşin nereden geldiği belli olmuyor. Ufacık bir kıvılcım düşüyor, oraya bakıyorsun, orayı söndüreyim derken yanına düşüyor. Bir anda her taraf ateş topu oldu" dedi.

"Tarımsal üretimlerimizi kaybettik"

Yanan çiftliğini gezen Durmaz, "Burada ineklerim, keçilerim, tavuklarım vardı. Süt ineklerim kurtuldu, keçilerimizi maalesef kaybettik. Büyükbaş hayvanlarımızda bir şey yok. Tarımsal üretimlerimizi tatamen kaybettik. İş gereçlerimiz, seralarımız yandı" açıklamasını yaptı.

"Devletimiz yaraları saracak"

Bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığını söyleyen Durmaz, şu temennide bulundu:

"Buralar bizim akciğerimizdi. Ormandan, arılarımızdan geçiniyoruz. Havamız tertemizdi. Buralar sanki çocuğumuz gibiydi. Bir anda gitti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetkililer geldi. İneklerimizin samanı, keçilerimiz, yoncalarımız yandı dedik. Yaralarımızı devletimiz hemen saracak. Umudumuz devlet oldu artık"

Kamera: Altan Ayhan