İzmir'de Kemalpaşa ilçesine bağlı Sekiz Eylül Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerinde belediyeye ait spor tesisindeki yüzme havuzuna 11 yaşındaki ağabeyi ile gelen 6 yaşındaki Yakup Efe K. adlı çocuk boğulma tehlikesi atlattı.

Vatandaşların yardımıyla havuzdan çıkarılan Yakup Efe K, olay yerine çağrılan acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesine daha sonra Ege Üniversitesi Çocuk Asil Servisine sevk edildi.

Tedavisi devam eden Yakup Efe K'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.