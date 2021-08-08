Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 16:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da feci kaza: Anne ve 2 kızı hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Otomobildeki anne ve 2 kızı yaşamını yitirirken, sürücü baba ise ağır yaralandı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu ilçe girişinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç’in kullandığı otomobil, Malkara ilçe girişi yakınlarında yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Nadim Sevinç ağır yaralanırken, kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun olay yerinde, eşi Songül Sevinç ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç ise ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan Nadim Sevinç, ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sevinç’in sağlık durum ciddiyetini koruyor.
Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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