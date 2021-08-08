Tekirdağ-Malkara kara yolu ilçe girişinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç’in kullandığı otomobil, Malkara ilçe girişi yakınlarında yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Nadim Sevinç ağır yaralanırken, kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun olay yerinde, eşi Songül Sevinç ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç ise ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Nadim Sevinç, ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sevinç’in sağlık durum ciddiyetini koruyor.

Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.