Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 15:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da yeni orman yangını
Muğla Dalaman Havaalanı yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, Dalaman Havalimanı Kuzpınar mevkiinde orman yangını çıktı.
Dalaman Havalimanı yakınındaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, yerleşime yakın alevleri büyümeden kontrol altına almaya çalışıyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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