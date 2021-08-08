Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta ağaca yıldırım isabet etti: 7 kişi yaralandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 7 kişi yağmurdan korunmak için ağacın altına sığındı. Ağaca isabet eden yıldırım 3'ü ağır 7 kişiyi yaraladı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Faraşin Yaylası'nda dün akşam üstü hayvanlarını otlatan 7 kişiye, yağmurdan korunmak için ağaç altına geçmek isterken yıldırım isabet etti.
Olayı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servis ile jandarmaya bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekiplerince yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu diğerlerinin taburcu edildiği öğrenildi.
Etiketler: Şırnak
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