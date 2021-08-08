Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
47 yaşındaki Erdem Çakır yönetimindeki otomobil, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde önce aydınlatma direğine daha sonra yol kenarında bulunan evin bahçe duvarına çarptı.
Sürücü ile kızı 5 yaşındaki Zeynep Çakır yaralandı. Otomobilde bulunan Huriye Çakır ise hayatını kaybetti.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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