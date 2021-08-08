Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
D-100 kara yolu Karlıyayla köyü yakınlarında R.K yönetimindeki otomobil devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan G.K., M.E.K., E.K., H.K. ve Ö.F.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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