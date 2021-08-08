Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 21:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ambarlı açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
Ambarlı Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Ambarlı Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen gemiyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verild:
"Ambarlı Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı."
Ambarlı Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/0xivsBxvLJ— KEGM (@kiyiemniyet) August 8, 2021
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