Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulun şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 16.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette yabancı uyruklu A.M. adlı kişinin, küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ihbarının yapıldığı belirtildi.
Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri tarafından şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü ifade edildi.
Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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