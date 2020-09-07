Giresun'un Dereli ilçesinde Muhammet Talha Türkmen ve Talha Yiğit adlı iki kuzen, oyun oynuyordu. Oyun sırasında ellerindeki torpil patladı. İki çocuk da yüzünden yaralandı.

Aileleri, çocukları ilçe devlet hastanesine götürmek için harekete geçti. O sırada bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile karşılaştılar.

Ailelerin durumu ilettiği Bakan Soylu, çocukların kara yolu yerine helikopterle en hızlı şekilde hastaneye sevk edilmesi talimatını verdi.

Yaralanan iki kuzen daha sonra jandarma helikopteri ile Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Zannediyorum maytap gibi bir patlayıcıyla oynarken yüzlerinde biraz hasar oluşmuş. Helikopterle Giresun'a sevk edilmeleri talimatını verdik. Burada gözde bir problem olabileceği değerlendiriliyordu. Şükürler olsun oraya gittiği zaman gözde herhangi bir problemin olmadığı görüldü ama patlamadan kaynaklı yaralanmalar var. Geçmiş olsun. Zamanla yarışılan durumlar." dedi.