Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 1478 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1478 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1478 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.
Ayrıca, denetlenen 179 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 09:14
Son Haberler
- 10:15
- 10:14
- 10:14
- 10:12
- 09:58
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobil tamamen yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz