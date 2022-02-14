Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yapay resifler Marmara Denizi'ne hayat verdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara Denizi'nin bazı bölgelerine yerleştirilen yapay resiflerin biyoçeşitliliği artırdığı belirlendi. Yapılan incelemede kırlangıç, isparoz, lapin gibi 11 familyada 13 balık türü gözlemlendi.
Marmara Denizinin farklı bölgelerine yapay resifler yerleştirildi. 3 yıl sonra denizde balık çeşitliliğinin arttığı belirlendi.
İstanbul Yapay Resif Projesinin çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı ile 2019'da hayata geçirildi.
Resifler balıklara yeni yuva oldu
Adalar ile Sarayburnu açıklarında belirlenen farklı noktalara 510 yapay resif bloğu yerleştirildi. 3 yıl sonra yapılan izlemede resiflerdeki biyoçeşitliliğin hızla arttığı tespit edildi.
Kırlangıç, istavrit, isparoz ve lapin gibi 11 familyaya ait 13 balık türünün resifler arasında yaşadığı gözlendi.
Deniz yıldızları ve anemonların da yuvalandığı resiflerde canlılığın her geçen gün artması bekleniyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Denizaltı Deniz Kirliliği Su Ürünleri
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