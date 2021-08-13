Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişi tutuklandı
Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetleri sonucu, kentte çıkan orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen A.Y. gözaltına alındı.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Siber Suçlar
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