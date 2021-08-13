Erzincan'da sağanak ve heyelan
Erzincan'ın Çayırlı ve Otlukbeli ilçeleri arasında heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Tercan ilçesinde de etkili olan sağanak iş yerleri ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu.
Kentte etkili yağışın ardından, kara yolunun Otlukbeli ayrımında heyelan meydana geldi.
Yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprak, suyla sürüklenerek yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.
Heyelan sırasında bölgeden geçen bir araçta hasar meydana geldi.
İhbar üzerine jandarma, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.
Tercan'da sağanak tarım arazileri ve iş yerlerini vurdu
Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde aniden bastıran sağanak sele dönüştü. Beldenin üst tarafından geçen dereden sel geldi.
Sel suları dere yatağından kısmi taşarak tarım arazileri ve bazı iş yerlerine doldu.
Kargın Belediyesine bağlı ekipler arazide vidanjörle su tahliyesinde bulundu.
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