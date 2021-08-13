Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serinlemek için Zarova Çayı'na giren kardeşler boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te iki kardeş serinlemek için Zarova Çayı'nda girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuklar boğularak yaşamını yitirdi.
Zarova Çayı'na ailesiyle pikniğe giden 15 yaşındaki Hasret ve 13 yaşındaki Gule Nas, serinlemek için suya girdi.
Kız kardeşler, bir süre sonra suda kayboldu.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarmaya ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmayla bir süre sonra yarı baygın halde bulunan ve ambulansla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nas kardeşler kurtarılamadı.
Etiketler: Siirt
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