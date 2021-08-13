İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, basımı yalnızca Merkez Bankası Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün yetkisinde olan milli ziynet altınlarını, düşük ayar ve gramda üretip satışını yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İkisi Denizli'de kuyumculuk yapan şüphelilerin, diğer kuyumculardan aldıkları saf altınları, farklı illerde bulunan illegal atölyelerde bu şekilde bastırarak satışa sundukları tespit edildi.

Soruşturma 3 ay sürdü

Yaklaşık 3 ay süren soruşturmanın ardından Denizli, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, düşük ayar ve gramda 4 bin 290 çeyrek, 438 yarım ve 1259 tam altın ile 97 ata ve 79 cumhuriyet altını, 8 bin 587 sahte madeni 2 euro, 1020 gram "astar" tabir edilen altın ele geçirildi.

Sahte madeni para ve altın basımında kullanılan malzemeler de yapılan aramalarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Piyasa değeri 10 milyon lira

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve parada sahtecilik" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen altın, yabancı menşeli madeni para ve baskı işlemlerinde kullanılan mühür kalıplarının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu aktarıldı.