Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selin kapattığı Darende-Esenbey Ilıca yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Kapanan Darende-Esenbey Ilıca yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Darende ilçesinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak sonucu yaşanan sel nedeniyle Hisarkale Mahallesi'ndeki Darende-Esenbey Ilıca yolu trafiğe kapandı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Darende Belediyesine ait iş makinelerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması neticesinde yol temizlenerek ulaşıma açıldı.
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