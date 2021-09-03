Yangınlarda korunan anıt ağaçlar bakıma alındı
Muğla'daki orman yangınları sonrası alevlerden kurtarılan anıt ağaçlar için harekete geçildi. Yaşları 100 ile 2 bin yıl arasında değişen anıt ağaçlar, yüksek sıcaklığın getirdiği olası yan etkilerden korunmak için bakım ve restorasyona alındı.
Doğu çınarı, zeytin, servi...
Farklı türde 1000'i aşkın anıt ağaç, yüzyılları aşıp da günümüze ulaştı. Yıllar boyu çeşitli afetlere dayanan doğa harikaları, son olarak alevlere de direndi.
Yaşları 100 ila 2 bin yıl
Anıt ağaçlar, Muğla’da yaşanan yangınlarda alevlerden büyük bir titizlikle korundu.
Uzman ekipler, şimdi de yaşları 100 ile 2 bin yıl arasında değişen ağaçlar için harekete geçti.
Temizlenip ilaçlanarak dirençleri artırılıyor
Anıt ağaçların bakımında, kurumuş dalları ve gövdesindeki çürümüş dokular temizleniyor. İlaçlama ve çam katranı uygulama ile böcek ve mantar istilalarına karşı dirençleri artırılıyor. Çelik halatlarla destekleme çalışması da yapılıyor.
Bakımı tamamlanan anıt ağaçlar arasında, 1800 yaşındaki çınar, 1400 yaşındaki zeytin ile 800 yaşındaki doğu çınarı da bulunuyor.
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