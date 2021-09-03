Doğu çınarı, zeytin, servi...

Farklı türde 1000'i aşkın anıt ağaç, yüzyılları aşıp da günümüze ulaştı. Yıllar boyu çeşitli afetlere dayanan doğa harikaları, son olarak alevlere de direndi.

[Fotoğraf: DHA]

Yaşları 100 ila 2 bin yıl

Anıt ağaçlar, Muğla’da yaşanan yangınlarda alevlerden büyük bir titizlikle korundu.

Uzman ekipler, şimdi de yaşları 100 ile 2 bin yıl arasında değişen ağaçlar için harekete geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Temizlenip ilaçlanarak dirençleri artırılıyor

Anıt ağaçların bakımında, kurumuş dalları ve gövdesindeki çürümüş dokular temizleniyor. İlaçlama ve çam katranı uygulama ile böcek ve mantar istilalarına karşı dirençleri artırılıyor. Çelik halatlarla destekleme çalışması da yapılıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bakımı tamamlanan anıt ağaçlar arasında, 1800 yaşındaki çınar, 1400 yaşındaki zeytin ile 800 yaşındaki doğu çınarı da bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]