Yangından etkilenen 441 kişiye psikososyal destek sağlandı

Göktaş, Piri Reis Kültür Merkezi'nde, AK Parti Karaman İl Başkanlığının "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"ndaki konuşmasına İzmir, Aydın ve Muğla'daki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Yangınların ilk anından itibaren tüm bakanlıkların, ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının seferber olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak, üç ilimizde de ekiplerimiz yangından etkilenen 441 vatandaşımız için gereken psikososyal desteği sağladı. Diğer yandan İzmir'de yangına yakın olan yerlerde bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda da gerekli tedbirleri hızlıca aldık. Yaşanılan bu felaket hepimizi derinden üzdü. Devletimiz, tüm kurumlarıyla alanda gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu elim olayın üstesinden gelmek için her daim vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin mutlu, umutlu, güzel yarınları için mücadelemizi sürdüreceğiz"

İl Danışma Meclisi toplantısı vesilesiyle salonu dolduran vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, Anadolu'yu, Doğu'nun zarafeti ve bilgeliğiyle Batı medeniyeti arasında köprü olan kadim bir coğrafya olarak nitelendirdi.

Yurdun neresine gidilirse gidilsin farklı bir kültürün yankısının duyulduğunu aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı her yapıda medeniyetimizin izleri saklıdır. Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı ilk günden bugüne Türk yurdu olan Karaman bu şehirlerimizden biridir. Ecdat yadigarı Karaman, Anadolu’nun özü, Türklüğün özü, Türkçenin ana yurdudur. Böylesi kıymetli bir mirası evlatlarımıza en güzel haliyle bırakmak hepimizin üzerine düşen büyük bir vazifedir. AK Parti siyasetinin özünde bu anlayış vardır."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin 23 yıldır yurdun dört bir yanına eserler götürdüğünü vurgulayan Göktaş, "Bugün 11 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük partisi olan AK Parti'nin çatısı altında liderimiz, Cumhurbaşkanı'mızın dava arkadaşları olarak yolumuza devam edeceğiz. Hep birlikte ülkemizin mutlu, umutlu, güzel yarınları için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

"'Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz"

Gençlerin kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak güvenli ve huzurlu bir ülkede yaşamaları için çalıştıklarını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin her alanda daha fazla aktif rol almasına destek olacağız. Her türlü sıkıntıya fedakarca göğüs geren, her zaman devletinin yanında olan, Türkiye’nin büyümesine, güçlenmesine katkı sağlayan kadınlar için çalışacağız. Ekonomide, siyasette, sosyal hayatta daha fazla kadının yer almasını sağlayacağız. Geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kuran, sahip olduğumuz değerleri genç nesillere aktaran kıymetli büyüklerimiz için çalışacağız. Hepimize örnek olacak yaşama azmiyle hayata tutunan engelli kardeşlerimize erişilebilir bir Karaman, erişilebilir bir Türkiye sunmak için çalışacağız. Engelliler ve yaşlılar için evde bakım süreçleri başta olmak üzere çeşitli hizmet modellerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Hak temelli ve arz odaklı sosyal politika anlayışımızla sosyal yardımlarımızı sunmayı sürdüreceğiz. Bu aziz vatanı canları pahasına koruyan gazilerimiz için, bu uğurda can veren şehitlerimizin emaneti aileleri için çalışacağız. 'Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. En büyük gayemiz, kadını erkeği, genci yaşlısı, çocuğu engellisiyle 85 milyon büyük Türkiye ailesinin huzur içinde yaşamalarıdır."

"Özgür ve bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz"

AK Parti hareketinin temelinde her zaman "Halka hizmet etmek, Hakk'a hizmet etmektir" anlayışı bulunduğunu bildiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu anlayış, sadece Türkiye sınırları içinde kalmadı. Dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumun sesi olmaya, mağdurun yanında olmaya gayret ettik. Filistin’den Yemen’e, Libya’dan Ukrayna’ya kadar derin krizlerin yaşandığı her bölgede her daim haklının yanında durduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dile getirdiği gibi 'Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak, barışı savunmak, farklı inançlara saygıyı savunmak' olduğu inancıyla mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Fakat ne yazık ki bugün İsrail, dünyanın gözü önünde kadın, çocuk demeden acımasız saldırılarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, Gazze'deki insanlık dramının bitmesi için diplomatik temaslarını sürdürdüğünü aktaran Göktaş, "Özgür ve bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye olarak Uluslararası Adalet Divanının yürüttüğü davaya müdahil olarak İsrail’in, adalet önünde uyguladığı soykırımın hesabını vermesi için gerekli tüm adımları atacağız." dedi.