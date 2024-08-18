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Türkiye
AA 18.08.2024 13:55

Muğla'da 2 ilçede orman yangını

Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yatağan ve Ula ilçelerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangınları kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yağatan ve Ula ilçesindeki yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

Çok sayıda hava ve kara aracıyla yangınlara müdahale edildiğini anlatan Akbıyık, "Yağatan ilçemizdeki Nebiköy Mahalle'mizi tedbir amaçlı boşaltıyoruz. İki büyük yangınımız devam ediyor. Temennimiz yangınları bir an önce kontrol atına alıp, söndürmek." dedi.

Öte yandan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öncesinde Menteşe ilçesi olarak belirtilen orman yangınının Ula sınırlarında kaldığı belirtildi.

Bakan Yumaklı Muğla'ya gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ula'daki yangını yerinde incelemek üzere İzmir'den yangın bölgesine hareket etti. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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