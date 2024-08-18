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Türkiye
AA-İHA-DHA 18.08.2024 13:03

İzmir’de yanan alanlar dronla görüntülendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi. Yangında onlarca dönüm alan zarar gördü.

Karatepe mevkiinde 15 Ağustos Perşembe günü ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Dron ile çekilen görüntülerde, zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.

Yangın bölgesinde helikopter ve yer ekipleri soğutma işlemlerine devam ediyor.

Yangında 16 ev yandı

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkiinde başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmış, 3 mahalle de tahliye edilmişti.

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