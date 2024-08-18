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Türkiye
AA 18.08.2024 10:56

Park halindeki 10 araca zarar veren şüpheli yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da bir otoparktaki çok sayıda araca zarar veren şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, şüpheliyi tespit edebilmek için çevredeki 42 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceledi.

Park halindeki 10 araca zarar veren şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos'ta açık otoparkta bulunan bazı araçlara zarar verildiği yönünde ihbar aldı.

Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemelerde, 10 aracın aynalarının kırıldığı, lastiklerinin patlatıldığı ve araçlarda çizik ve göçükler meydana geldiği tespit edildi.

Çevredeki 42 kamera incelendi

Polis, şüpheliyi tespit edebilmek için çevredeki 42 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceledi.

Kamera kayıtlarından şüphelinin olay gecesi bir motosikletten inerek otoparka doğru yürüdüğünü tespit eden polis ekipleri, eşkali belirlenen şüpheli K.B'yi gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada zanlı K.B'nin, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "otodan hırsızlık", "tehdit", "yağma", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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