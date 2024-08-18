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Türkiye
AA 18.08.2024 10:50

Aydın'daki Dilek Yarımadası yangın riski nedeniyle ziyarete kapatıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yangın riski nedeniyle 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi girişlerine kapatıldı.

Aydın'daki Dilek Yarımadası yangın riski nedeniyle ziyarete kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kuşadası Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca, ülke genelindeki orman yangınlarının artması nedeniyle bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın yangın riskine karşı 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi ve araç girişine kapatıldığı ifade eldi.

Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık söz konusu milli park, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

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