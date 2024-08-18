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Türkiye
TRT Haber, AA 18.08.2024 09:21

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Türkiye, dört bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Aydın, Bolu, Manisa, Karabük ve Uşak'taki orman yangınlarına gece boyunca da, gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, 8 noktadaki alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına gece de aralıksız müdahale edildi. Alevlerle mücadele, havanın aydınlanmasıyla hız kesmeden devam ediyor.

8 aktif yangın var 

Bakan Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Örmepınar Mahallesi yakınındaki kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın Bozdoğan, İzmir Karşıyaka Yamanlar bölgesi, Manisa Gördes, Bolu Göynük ve Karabük Ovacık'taki 5 aktif yangından Aydın dışındakilerin enerjisini düşürdüklerini ancak rüzgarın da etkisiyle bu bölgelerde değişiklikler olabildiğini söyledi.

Aydın Bozdoğan yangınında iki farklı nokta olduğunu belirten Yumaklı, "Güney ve kuzey kanadı. Yaklaşık 9 kilometrelik bir hat yaptı. Orta alanlardaki büyük oranda kısımları hallettiler." dedi.

Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangında gün içinde değişmekle birlikte 3 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 390 personelin çalışmaya devam ettiğini, Aydın'da da 7 uçak 15 helikopter, 62 kara aracı ve yaklaşık 368 personelin görev aldığını, bunların yanı sıra valiliklerin, diğer kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerinin desteklerinin olduğunu kaydetti.

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İzmir'de alevlerle mücadele ediliyor

İzmir'de 15 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerleriyle sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi.

Bölgede havanın aydınlanmasıyla çalışmalar, 2 uçak ve 7 helikopterin desteğiyle sürüyor.

Dün çıkan Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarındaki makilik alan ile Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına da gece boyunca karadan müdahale gerçekleştirildi.

Günün ağarmasıyla yangınlara havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Aydın Bozdoğan'da müdahale sürüyor

Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede 368 personel 14 helikopter, 8 uçak ve 50 iş makinasıyla alevlere müdahale ediliyor. 

Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Manisa'da havadan ve karadan müdahale sürüyor

Gece boyunca ekiplerin karadan kontrol altına almaya çalıştığı yangınlara havanın aydınlanmasıyla hava araçları da destek veriyor.

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik ekip olmak üzere 550 personelle müdahale ediliyor.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 14 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, rüzgar ve arazi koşulları nedeniyle yayılan alevler Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarına ulaşmış, yangın alanında kalan Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bolu

Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına aralarında kadınların da olduğu gönüllüler destek veriyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesiyle devam ediliyor.

Bölgede 1357 personel görev yaparken, söndürme çalışmalarına gönüllüler de katılıyor.

Antalya'dan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli ve İstanbul'dan Toplumsal Afet Platformu (TAP) gönüllüleri, zorlu şartlarda ve engebeli arazilerde yürütülen çalışmalarda görev alıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinden gelen OGM personeli Kenan Okyay, gönüllülerle 20 kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İstanbul'dan gelen TAP gönüllüsü Salih Gül ise ormanları kaybetmemek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Çok zor bir arazi, burada yangını söndürdük deyip arkamızı dönüyoruz, tekrar yangın başlayabiliyor. Ağacın yapısıyla alakalı herhalde bu. Uzun ve zor bir süreç." diye konuştu.

Gül, yorulan itfaiye ekiplerine destek olduklarını kaydederek, "Bunlara bir nefes aldırıyoruz, bir yemek molası, 5 dakika dinlenme olsun, eğitimini aldığımız için yardım ediyoruz." dedi.

Karabük

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Bu gece ormandaki enerjinin soğutulmasını ve ardından yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz." dedi.

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın nedeniyle bölgeye gelen Bağcı, burada incelemelerde bulunarak söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bağcı, yaptığı açıklamada, dün 14.30'da başlayan yangına 205 personel, 71 kara aracı ve 2 helikopterle müdahalenin başladığını belirterek, çalışmaların gece de ara verilmeksizin devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu gece planlamasını Vali Mustafa Yavuz ile yapacaklarını aktaran Bağcı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatı üzerine bölgedeki Orman Genel Müdürlüğü ile AFAD teşkilatının imkanlarını buraya seferber ettiklerini kaydetti.

Bağcı, "Bu gece ormandaki enerjinin soğutulmasını ve ardından yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çok net tespit edilmiş bir neden olmadığını dile getiren Bağcı, "Yangın söndürme çalışması bittikten sonra daha net bir ifadede bulunabiliriz." dedi.

Uşak'ta otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Dereli köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

Yangına 79 personel, 3 helikopter ve 14 araçla müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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