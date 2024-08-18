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Türkiye
DHA 18.08.2024 08:27

Küle dönen otomobilde kundaklama şüphesi: 3 araç hasar gördü

Zonguldak'ta apartmanın otoparkında park halindeki otomobil yandı. Park halindeki diğer iki otomobilde de yangın sebebiyle maddi hasar meydana geldi. Dumanlar nedeniyle apartman tahliye edilirken polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

Küle dönen otomobilde kundaklama şüphesi: 3 araç hasar gördü

Saat 04.30 sıralarında İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak üzerindeki Sahilkent Sitesi C Blok otoparkında, İ.Y.'ye ait otomobil, park halindeyken iddiaya göre patlama sesiyle birlikte alev aldı.

Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki araçları da etkilerken, yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürürken, dumandan etkilenen apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Tamamen yanarak hurdaya dönen otomobilin çevresindeki 2 araçta da hasar meydana gelirken, apartmanın dış cephesi ve garaj kısmında da alevlerden dolayı yanmalar oluştu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kundaklama şüphesi

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şapkalı bir kişinin elinde bidon ile otomobilin yanına yaklaştığını ve bir süre sonra patlamayla birlikte yangının başladığını belirledi.

Ekipler, kundaklama ihtimali üzerinde dururken olayın şüpheli ya da şüphelileri araştırılıyor.

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